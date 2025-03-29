AKP'den Özel'e 'Siyasi Çarpıtma' Tepkisi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemler kapsamında bugün Maltepe'de miting düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mitingde bir konuşma gerçekleştirirken Özel'in ifadelerine AKP cephesinden tepki geldi.

'SİYASİ ÇARPITMA GÖNDERMESİ'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sn Özgür Özel’in kendi siyasi çizgilerini “Meclis” ve “anayasa” yanlısı göstermesi ise açık bir siyasi çarpıtmadır" ifadelerini kullandı.

'YASSIADA ZİHNİYETİ'

Ömer Çelik, CHP lideri Özel'in 'siyasi tarih' bilmediği için 'siyasi tarif' konusunda da yeteneksizlik sergilediğini ifade ederek, "Sn Özgür Özel’in kendi partisinin siyasi çizgisini demokrat olarak nitelendirmesi, yalan siyasetinin bile sınırlarını zorlayan bir açıklama olmuş. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’yi en iyi tanımlayan ifade “YASSIADA ZİHNİYETİ”dir" ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi temelinde demokrasi mücadelesi verirken, demokrasi karşıtı tüm girişimlerin 'siyasi karargahının' CHP Genel Merkezi olduğunu belirtti.

'DIŞ VESAYET ARAYIŞININ ODAĞI YAPTI'

CHP lideri Özgür Özel'in İngiltere'deki hükümette olan İşçi Partisi'ne dönük sitemini anımsatan Çelik, "Sn Özgür Özel ise “iç vesayetçiliğin markası” olan CHP genel merkezini daha da öteye taşıyarak dış vesayet arayışının odağı yaptı. Yabancı devletlerin CHP’ye neden sahip çıkmadığından şikayet eden ilk CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel oldu. Böylece Yassıada zihniyetine bir de “dış vesayet davetiyesi” eklemiş oldu" ifadelerini kullandı.

Çelik, paylaşımını 'safları netleştirelim' çağrısının iyi bir çağrı olduğunu ancak her şeyin net olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, demokrasi, anayasa ve Meclis bizim safımıza yazılır. Sn Özgür Özel ise CHP’nin safına sokak barbarlığı, Yassıada zihniyeti ve dış vesayet arayışını yazmıştır" ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel “siyasi tarih” bilmediği için “siyasi tarif” konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor.



Sn Özgür Özel’in kendi partisinin siyasi çizgisini demokrat olarak nitelendirmesi, yalan siyasetinin bile sınırlarını zorlayan bir açıklama olmuş. Çok… — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 29, 2025

Kaynak: Haber Merkezi