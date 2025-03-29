Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile telefon ile görüşerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

İki lider arasında geçen görüşmeye dair detaylar İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ve Mısır'ın bölgedeki gelişmeler karşısında eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

GAZZE ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik başlattığı soykırımın bir an öncesi son bulması, kalıcı ateşkes ve barışın yeniden sağlanması için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının fayda getireceğini ifade ettiği belirtildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceği, insanı yardımların El-Ariş limanına sevkiyatının devam edeceğini belirterek Mısır'ın desteklerine de müteşekkir olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Es-Sisi'nin Ramazan Bayramını da görüşme esnasında kutladığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Mısır’ın bölgemizi… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 29, 2025

Kaynak: Haber Merkezi