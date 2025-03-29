Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı arefesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular konuşuldu.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

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