Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas Arasında Telefon Görüşmesi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşme gerçekleştirildiği bildirildi. Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze’deki insani krizin derinleştiğini, Filistinlilerin bu süreci ancak birlik içerisinde yekvücut olarak aşabileceğini aktardı.

Türkiye’nin her platformda Filistin’in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederek, Abbas’ın Ramazan Bayramı kutladı.

Kaynak: ANKA