İstanbul’da Arife Gününde Bayram Alışverişi Yoğunluğu

İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle birçok çarşıda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar, Tarihi Yarımada’da bulunan Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa'yı tercih etti.

İstanbul’da Arife Gününde Bayram Alışverişi Yoğunluğu

Çarşıda kurulan tezgahlarda, şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilere sunuldu. Alışveriş yapanlar, bayram öncesi kahvaltılık ürünler, kuruyemiş ve kahve satışı yapılan iş yerleri önünde yoğunluk oluşturdu.

KIYAFET VE İHTİYAÇ ALIŞVERİŞİ YOĞUNLAŞTI

Mahmutpaşa ve çevresi, bayramlık kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için gelen vatandaşlarla dolup taştı. Alışveriş yapanlar, fiyatların uygun olması nedeniyle Eminönü’nü tercih ettiklerini belirtti.

ALISVERİŞLERİNDE BAYRAM HAZIRLIĞI

Eminönü’nde alışveriş yapan Metin Karakaya, bayram için akrabalarına ve mezarlara ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek, "Bayramda akrabalara, eşe dosta ikram etmek için şeker, lokum alacağız" dedi.

Metin Karabulut ise 11 torunu ve 6 çocuğu olduğunu, torunlarının para beklediğini belirterek, bayram tatilini İstanbul'da geçireceğini ifade etti.

YOĞUNLUK DÜŞTÜ, TATİLİ İL DIŞINDA GEÇİRENLER ARTTI

İbrahim Yazka, geçen seneye göre alışveriş yoğunluğunun daha az olduğunu belirtti. Yazka, bayram tatilinin 9 gün olmasının ardından insanların yarısının il dışına çıktığını dile getirdi. Eminönü'nün kentin simge mekanlarından biri olduğunu söyleyen Yazka, "Ürünler de taze. Dün giyim üzerine alışveriş yaptım, bugün ise gıda alışverişi yapacağım. Çocuklara şeker verirken, 'para ver' diyorlar artık, akıllandılar" şeklinde konuştu.

Konya'da Ramazan Bayramı Arifesi YoğunluğuKonya'da Ramazan Bayramı Arifesi YoğunluğuGüncel

RTÜK'ten Özgür Özel'e 'Medya Boykotu' YanıtıRTÜK'ten Özgür Özel'e 'Medya Boykotu' YanıtıGüncel

Kaynak: AA

Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Konya'da Ramazan Bayramı Arifesi Yoğunluğu Konya'da Ramazan Bayramı Arifesi Yoğunluğu
RTÜK'ten Özgür Özel'e 'Medya Boykotu' Yanıtı RTÜK'ten Özgür Özel'e 'Medya Boykotu' Tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı