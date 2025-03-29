İstanbul’da Arife Gününde Bayram Alışverişi Yoğunluğu

Çarşıda kurulan tezgahlarda, şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilere sunuldu. Alışveriş yapanlar, bayram öncesi kahvaltılık ürünler, kuruyemiş ve kahve satışı yapılan iş yerleri önünde yoğunluk oluşturdu.

KIYAFET VE İHTİYAÇ ALIŞVERİŞİ YOĞUNLAŞTI

Mahmutpaşa ve çevresi, bayramlık kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için gelen vatandaşlarla dolup taştı. Alışveriş yapanlar, fiyatların uygun olması nedeniyle Eminönü’nü tercih ettiklerini belirtti.

ALISVERİŞLERİNDE BAYRAM HAZIRLIĞI

Eminönü’nde alışveriş yapan Metin Karakaya, bayram için akrabalarına ve mezarlara ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek, "Bayramda akrabalara, eşe dosta ikram etmek için şeker, lokum alacağız" dedi.

Metin Karabulut ise 11 torunu ve 6 çocuğu olduğunu, torunlarının para beklediğini belirterek, bayram tatilini İstanbul'da geçireceğini ifade etti.

YOĞUNLUK DÜŞTÜ, TATİLİ İL DIŞINDA GEÇİRENLER ARTTI

İbrahim Yazka, geçen seneye göre alışveriş yoğunluğunun daha az olduğunu belirtti. Yazka, bayram tatilinin 9 gün olmasının ardından insanların yarısının il dışına çıktığını dile getirdi. Eminönü'nün kentin simge mekanlarından biri olduğunu söyleyen Yazka, "Ürünler de taze. Dün giyim üzerine alışveriş yaptım, bugün ise gıda alışverişi yapacağım. Çocuklara şeker verirken, 'para ver' diyorlar artık, akıllandılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA