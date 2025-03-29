Konya'da Ramazan Bayramı Arifesi Yoğunluğu

Konya'da Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla mezarlıklarda yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentteki mezarlıklara akın eden vatandaşlar, sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etti. Konya Şehitliği'nde de şehit yakınları dua ederek, bu özel günde vefat eden yakınlarını andı.

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Konya'da Ramazan Bayramı Arifesi Yoğunluğu

Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, bayramlık kıyafet, şekerleme, kuruyemiş ve meyve-sebze alışverişi için genellikle Bedesten Çarşısı ve Melike Hatun Çarşısı gibi tarihi alışveriş merkezlerini tercih etti. Çarşılar, bayram alışverişi için yoğun bir şekilde kalabalıklaştı.

SEYAHAT ALANLARINDA YOĞUNLUK

Bayramı şehir dışında geçirecek olan vatandaşlar ile şehir dışından Konya'ya gelenler, Konya Otogarı ve Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu. Seyahat edenler, bilet işlemleri ve araçlara binmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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Kaynak: AA

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