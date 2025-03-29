İş İnsanı Kağıtçıbaşı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bursalı iş insanı Ergun Kağıtçıbaşı, 92 yaşında yaşamını yitirdi. OSB Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığında defnedildi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski genel sekreteri ve Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Kağıtçıbaşı, 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Son yolculuğuna uğurlanan Kağıtçıbaşı, OSB Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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