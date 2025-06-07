Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 34 ilde toplam 16.060 konut inşa edeceğini duyurdu. Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilecek ihaleler kapsamında, 200 bin TL peşinatla ev sahibi olma imkânı sunuluyor. Proje, ev hayali kuran dar gelirli vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre, yeni konutların satış fiyatı ortalama 2 milyon TL olacak. Konutlar, yüzde 10 peşinat ödemesiyle alınabilecek. Bu da yaklaşık 200 bin TL peşinat anlamına geliyor. Kalan tutar ise aylık 15 bin TL taksitle, 10 yıl vade ile ödenebilecek.
EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT
Ev kiralarının hızla arttığı bir dönemde TOKİ’nin sunduğu bu model, özellikle kiracılar için dikkat çeken bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Peşinatını biriktirenler için uzun vadeli ödeme planı, düşük gelir grubu için ulaşılabilir konut hayalini gerçeğe dönüştürebilir.
KONUTLAR HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
TOKİ’nin yeni projeleri kapsamında konut inşa edilecek iller şunlar: Antalya, Bartın, Manisa, Karabük, Bursa, Ardahan, Gaziantep, Zonguldak, Bingöl, Ankara, Eskişehir, Yozgat, Konya, Denizli, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Kastamonu, Ağrı, Muğla, Siirt, İzmir, Ordu, Giresun, Samsun, Sivas, Nevşehir, Van, Uşak, Mardin, Bolu, Kırşehir ve Aydın.
İHALELER YAKLAŞIYOR, BAŞVURU DETAYLARI BEKLENİYOR
Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak ihalelerle birlikte projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. TOKİ’nin ilgili duyurularının ardından başvuru koşulları ve tarihleri netlik kazanacak. Gelişmeler, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.
SOSYAL KONUTTA YENİ DÖNEM
TOKİ’nin bu kampanyası, sosyal konut hamlesinde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Uygun ödeme planları ve geniş şehir yelpazesiyle sunulan proje, orta ve düşük gelirli vatandaşlara konut edinme yolunda yeni bir kapı aralıyor.