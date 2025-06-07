Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre, yeni konutların satış fiyatı ortalama 2 milyon TL olacak. Konutlar, yüzde 10 peşinat ödemesiyle alınabilecek. Bu da yaklaşık 200 bin TL peşinat anlamına geliyor. Kalan tutar ise aylık 15 bin TL taksitle, 10 yıl vade ile ödenebilecek.