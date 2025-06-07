BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
Çin'de elektrikli otomobil pazarında fiyat rekabeti hızla tırmanırken, devreye hükümet girdi. Özellikle BYD’nin başını çektiği agresif indirim hamleleri, Pekin yönetimini rahatsız etti. Çinli yetkililer, otomotiv devlerini masaya çağırarak sektör genelinde “sürdürülemez fiyat politikalarına” karşı sert bir uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen toplantıya, piyasa düzenleyicileri ve Çin’in üst düzey ekonomi planlama ajansı ev sahipliği yaptı. Toplantıya BYD, Geely, Xiaomi gibi birçok büyük üreticinin yöneticileri davet edildi.
Yetkililer, firmalardan “maliyetin altında satış yapmamalarını” ve “piyasa dengesini bozacak oranda fiyat indirimi uygulamamalarını” istedi. Ayrıca üreticilerin tedarikçilerine olan borçları ve sıfır kilometre araç stoğu gibi konular da masaya yatırıldı.
FİYAT SAVAŞININ SON HALKASI OLDU
Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, geçen ay yüzde 34'e varan büyük indirimlerle fiyat savaşında yeni bir perdeyi açmıştı. Ancak bu hamle sadece sektörde değil, devlet nezdinde de yankı uyandırdı. Çin Otomobil Üreticileri Derneği, isim vermeden yaptığı açıklamada, "belirli bir firmanın" agresif fiyat indirimlerinin sektörü ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.
DEVLET MEDYASINDAN SERT ELEŞTİRİLER
Çin Komünist Partisi’ne bağlı yayın organları da sürece dahil oldu. Halkın Günlüğü, Xinhua ve CCTV gibi kuruluşlar, otomobil üreticilerine fiyat rekabetine son verip sektörde istikrarı yeniden sağlamaları çağrısında bulundu. Devlet medyası, “düşük fiyatlı ve kalitesiz üretimle” Çin’in global imajının zarar görebileceği uyarısında bulundu.
TEDARİKÇİLERE YÜKLENİLİYOR
Yaşanan fiyat savaşı yalnızca otomobil üreticilerini değil, tedarikçileri de zorluyor. Firmalar maliyetleri azaltmak için parça fiyatlarında indirim talep ediyor, ödemeleri erteliyor. BYD'nin geçtiğimiz yıl sonlarında tedarikçilerden istediği fiyat indirimi, şirketin borç yükünü gizlemek için tedarik zinciri finansmanını ne ölçüde kullandığına dair yeni soruları beraberinde getirdi.
GMT Research'ün yayımladığı bir rapora göre, BYD’nin gerçek borç yükü, kamuya açıklanan 27,7 milyar yuanın çok üzerinde olabilir. Raporda, şirketin borcunun tedarikçilere yapılan ödemelerin ertelenmesiyle birlikte 323 milyar yuana (yaklaşık 45 milyar dolar) kadar çıktığı ifade edildi.