BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı

Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen toplantıya, piyasa düzenleyicileri ve Çin’in üst düzey ekonomi planlama ajansı ev sahipliği yaptı. Toplantıya BYD, Geely, Xiaomi gibi birçok büyük üreticinin yöneticileri davet edildi.

Yetkililer, firmalardan “maliyetin altında satış yapmamalarını” ve “piyasa dengesini bozacak oranda fiyat indirimi uygulamamalarını” istedi. Ayrıca üreticilerin tedarikçilerine olan borçları ve sıfır kilometre araç stoğu gibi konular da masaya yatırıldı.