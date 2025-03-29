Çorum'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Osman Yıldırım (71), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kaza, 23 Mart'ta Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 24. Sokak'ta meydana geldi. Uğur M. yönetimindeki otomobil, karşıya geçmeye çalışan Yıldırım’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Yıldırım, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yıldırım, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere götürüldü.

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Kaynak: AA

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