Çorum'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Osman Yıldırım (71), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 23 Mart'ta Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 24. Sokak'ta meydana geldi. Uğur M. yönetimindeki otomobil, karşıya geçmeye çalışan Yıldırım’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Yıldırım, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yıldırım, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere götürüldü.
Kaynak: AA