Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek

GERİ ÇEKİLME BEKLENTİSİ VE ALIM FIRSATI

Haziran ayı boyunca ons altında 3.080-3.030 dolar bandına, gram altında ise 3.750-3.650 TL seviyelerine kadar bir geri çekilmenin mümkün olduğunu belirten İslam Memiş, bu sürecin yeni alım fırsatları yaratabileceğine dikkat çekti. Memiş, özellikle altın borcu olanlar, düğün hazırlığı yapanlar ve ilk kez altın alacaklar için bu geri çekilmelerin değerlendirilebileceğini ifade etti.