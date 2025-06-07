Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel gelişmelerin etkisiyle gram altında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtti. Özellikle ABD'deki siyasi gelişmelerin ardından ons altının 3.167 doları görmesiyle birlikte gram altının da yukarı yönlü tepki verdiğini söyleyen İslam Memiş, yatırımcılara orta ve uzun vadeye odaklanmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, mevcut piyasa hareketliliğinin ardından kısa vadeli teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olabileceğini belirterek gram altında 1.800 liraya kadar varabilecek fiyat değişimlerine işaret etti. Gram altının şu anda 3.875 TL civarında işlem gördüğünü kaydeden İslam Memiş, kısa süreli dalgalanmaların yatırımcıyı paniğe sevk etmemesi gerektiğini vurguladı.
VERGİ TARİFELERİ ALTINI HAREKETLENDİRDİ
ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi tarifelerinin ardından piyasalarda artan belirsizlik, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Ons altın, bu gelişmeyle 3.110 dolardan 3.167 dolara yükselerek 57 dolarlık bir artış yaşadı. Aynı süreçte gram altın da 3.853 TL'den 3.937 TL'ye çıkarak 84 liralık bir değer kazandı.
GERİ ÇEKİLME BEKLENTİSİ VE ALIM FIRSATI
Haziran ayı boyunca ons altında 3.080-3.030 dolar bandına, gram altında ise 3.750-3.650 TL seviyelerine kadar bir geri çekilmenin mümkün olduğunu belirten İslam Memiş, bu sürecin yeni alım fırsatları yaratabileceğine dikkat çekti. Memiş, özellikle altın borcu olanlar, düğün hazırlığı yapanlar ve ilk kez altın alacaklar için bu geri çekilmelerin değerlendirilebileceğini ifade etti.
UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Altın yatırımı olanlara “satmayın” uyarısında bulunan İslam Memiş, orta ve uzun vadede yükselişin süreceğini yineledi. Gram altın için yıl sonuna kadar 4.500 TL, ons altın için ise 3.200 dolar seviyesi beklentisini koruduklarını belirten Memiş, 12 aylık süreçte gram altında 6.000 TL, ons altında ise 4.250 dolar seviyesinin sürpriz olmayacağını dile getirdi.