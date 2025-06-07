İnşaat Devi Darboğaza Girdi! Dev Projeler Yarıda Kaldı, Binlerce Kişi Mağdur Oldu
Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından Yeşil GYO, mali krizin eşiğinde. Şirketin konkordato başvurusu mahkemeden döndü, bu karar sonrası hacizlere karşı korumasız kalan dev firma iflasın eşiğine geldi. On binlerce vatandaşı ilgilendiren gelişme, gayrimenkul sektöründe büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Köklü geçmişiyle bilinen ve daha önce İhlas GYO adıyla faaliyet gösteren Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2007 yılında isim değişikliğiyle yola devam etmişti. Ancak son yıllarda yaşadığı ekonomik zorluklar şirketi ciddi bir çıkmaza sürükledi. Şubat 2025’te konkordato talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran şirketin umutları boşa çıktı.
Mahkeme, konkordato başvurusunu reddetti. Bu karar, şirketin hacizlere karşı yasal koruma kalkanını kaybetmesi anlamına geliyor. Komiser heyeti tarafından hazırlanan rapora göre, şirketin borç yükü 10 milyar 330 milyon TL’yi aşarken, öz sermayesi ise 16 milyar TL’nin üzerinde. Raporda borca batıklık olmadığı belirtilse de, şirketin nakit akışındaki sıkıntıların altı çizildi.
KONUT PROJELERİ YARIM KALDI, TAPU MAĞDURİYETLERİ ARTTI
Yeşil GYO’nun çeşitli şehirlerde başlattığı büyük çaplı konut projeleri, finansal kriz nedeniyle yarım kaldı. Şirketin satışını yaptığı ancak tapu devrini gerçekleştiremediği çok sayıda konut bulunuyor. Bu durum, binlerce ailenin mağduriyet yaşamasına yol açtı.
Üç aylık geçici mühlet sürecinde, şirketin banka hesapları ve mal varlıkları konkordato komiser heyeti tarafından denetlenmişti. Ancak ret kararıyla bu süreç de sona erdi. Şirket, artık icra ve haciz işlemlerine açık hale geldi.
SEKTÖR ALARM VERİYOR
Uzmanlara göre, Yeşil GYO’nun yaşadığı bu kriz, inşaat sektöründeki kırılgan yapıyı açıkça ortaya koyuyor. Finansal yapısı zayıf firmalar için benzer senaryoların yaşanabileceği uyarısında bulunuluyor.
Özellikle tapu teslimi yapılmadan daire satışı yapılan projelerde mağduriyetlerin daha da artabileceği ifade ediliyor. Sektör temsilcileri, devletin ve ilgili kurumların bu tür mağduriyetleri önleyici adımlar atması gerektiğini vurguluyor.
GÖZLER ŞİRKETİN ATACAĞI ADIMLARA ÇEVRİLDİ
Şu anda iflas riskiyle karşı karşıya olan Yeşil GYO’nun önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Alacaklılar yasal yollara başvurmaya hazırlanırken, mağdurlar da haklarını aramak için hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.