İnşaat Devi Darboğaza Girdi! Dev Projeler Yarıda Kaldı, Binlerce Kişi Mağdur Oldu

Mahkeme, konkordato başvurusunu reddetti. Bu karar, şirketin hacizlere karşı yasal koruma kalkanını kaybetmesi anlamına geliyor. Komiser heyeti tarafından hazırlanan rapora göre, şirketin borç yükü 10 milyar 330 milyon TL’yi aşarken, öz sermayesi ise 16 milyar TL’nin üzerinde. Raporda borca batıklık olmadığı belirtilse de, şirketin nakit akışındaki sıkıntıların altı çizildi.