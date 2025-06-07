Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-Devlet üzerinden sunduğu dijital hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Platforma giriş yapan kullanıcıların büyük çoğunluğunun ise emeklilikle ilgili bilgilere ulaşmak için arama yaptığı ortaya çıktı.

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Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet
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Dijitalleşme süreci hız kazanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da dijital hizmet sunumunda öncü konumunu güçlendiriyor.

EN ÇOK NE ARATILDI?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, atandaşlar tarafından e-Devlet üzerinden en fazla kullanılan SGK hizmeti “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş Yeri Ünvan Listesi” olurken, bu hizmetin kullanım sayısı 2025 yılı Mart ayı itibarıyla 46 milyon 848 bin 63’e ulaştı. En çok tercih edilen diğer hizmetler arasında ise “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?”, “4A Emekli Aylık Bilgisi”, “4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görüntüleme” ve “4A Emekli Ödeme Bilgileri” yer aldı.

12 MİLYAR KEZ KULLANILDI

Ayrıca mobil cihazlar aracılığıyla hızlı erişimi sağlamak adına geliştirilen SGK mobil uygulamalarının sayısı da 158’e ulaştı. 2024 yılı verilerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının e-Devlet hizmetleri toplamda yaklaşık 12 milyar kez kullanıldı. Bu kullanımın 2 milyar 74 milyon 373 bin 149'u SGK hizmetlerine ait olup, bu da toplam hizmet kullanımının %17,28’ine denk geldi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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