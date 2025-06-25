Domates ile Salatalık Birlikte Yenir mi? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu

Yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan domatesli salatalık salatası, sağlık açısından ne kadar faydalı? Son yıllarda bazı sosyal medya fenomenleri ve yemek blog yazarları, bu iki sebzenin birlikte tüketilmesinin fayda sağlamadığını, hatta birbirlerinin besin değerlerini nötrlediğini iddia ediyor. Özellikle salatalığın içerdiği bir enzimin, domatesteki C vitaminini (askorbik asit) parçaladığı öne sürülüyor. Peki bu iddialar gerçeği yansıtıyor mu?

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Domates ile Salatalık Birlikte Yenir mi? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu
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Beslenme uzmanları ve doktorlar tarafından yapılan bilimsel değerlendirmeler, bu konuda endişe edilecek bir durum olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, salatalığın içerdiği askorbinaz enzimi mideye ulaştığında mide asiditesi nedeniyle hızla etkisiz hale geliyor. Bu da salatalığın, domatesteki C vitaminini yok edecek bir etki oluşturmasının önüne geçiyor.

Domates ile Salatalık Birlikte Yenir mi? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu - Resim : 1

ASIL SORUN SOĞUKTA BEKLEMEKTE

Öte yandan araştırmalar, salatanın buzdolabında uzun süre bekletilmesi durumunda C vitamini içeriğinde ciddi kayıplar yaşanabildiğini gösteriyor. Bu kayıplar %50 ile %80 arasında değişebiliyor ancak bu durum salatalığın etkisinden değil, soğuk ortamda ve uzun süre bekletilmesinden kaynaklanıyor.

Beslenme uzmanları, en doğru tüketim şeklinin salatanın servis öncesi taze taze hazırlanması olduğunu belirtiyor. Böylece vitamin kayıpları minimum düzeye indirilebiliyor.

DOMATES VE SALATALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Bu iki sebze ayrı ayrı da oldukça besleyici. Salatalık; su oranı yüksek bir sebze olmasının yanı sıra potasyum, K vitamini ve antioksidanlar açısından zengin. Aynı zamanda iltihap azaltıcı etkileri ve vücuttaki sıvı dengesini koruyucu özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Domates ise A ve C vitaminleri, likopen ve lif içeriğiyle kalp sağlığına katkı sağlarken, kanser riskini azaltıcı etkilerle ilişkilendiriliyor.

Domates ile Salatalık Birlikte Yenir mi? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu - Resim : 2

'ENDİŞEYE GEREK YOK'

Yani sosyal medyada dolaşan “salatalıkla domates birlikte yenmez” iddialarının bilimsel bir temeli bulunmuyor. Salatanızı gönül rahatlığıyla hazırlayıp tüketebilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken en önemli nokta, salatayı taze hazırlayıp hemen tüketmek.

Not: Bu haber bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi tavsiye yerine geçmez. Sağlıkla ilgili konularda mutlaka doktorunuza danışın.

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Kaynak: Haber Merkezi

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