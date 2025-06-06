Emekliden Bayram İsyanı: Hindinin Fiyatı Bile Maaşım Kadar

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Emekliler derin bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Yetersiz emekli maaşları nedeniyle kurban kesmenin hayal olduğunu söyleyen Elazığlı vatandaşlar, çoğu zaman temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını dile getiriyor.

Yıllardır kurban kesemediğini belirten bir emekli, "Tavuk bile kesemeyecek durumdayız. 15 yıldır emekliyim, sadece bir kere kurban kesebildim, o da ilk emekli olduğumda. Şimdi bir hindinin fiyatı bile maaşım kadar. Emekli artık zekata muhtaç hale geldi" diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

EK İŞ YAPARAK KURBAN PARASI BİRİKTİRİYOR

Kurban kesebilmek için emekliliğine rağmen çalışmaya devam ettiğini anlatan başka bir vatandaş ise, "Maaşla yetinemiyorum. Dışarıda iş buldukça çalışıyorum, onunla kurban kesmeye çalışacağım. Emekli olduk ama hâlâ ekmek parası peşindeyiz. Cebimde şu an 10 lira kaldı. Buna rağmen hâlâ şükrediyorum, çünkü hiç geliri olmayanlar da var" dedi.

'EMEKLİYİ KURBAN ETTİLER'

Emekli Aziz Hıdır Doğan ise artan ekonomik zorluklara dikkat çekerek, "Her dönem emekliyi ezdirmeyeceğiz deniliyor ama artık bizi kurban olarak harcadılar. Kurbanı düşünmek bir yana, ilacımızı nasıl alacağız, onu düşünüyoruz. Bu yıl emekliyi kurban ettiler. Sandıkta bunun hesabı mutlaka sorulacak" ifadelerini kullandı.

Geçim sıkıntısı sadece sofraya et koymayı değil, sosyal hayatı da etkiliyor. Emeklilerden biri, "Karpuzu bile dilimle alıyoruz. Doktora giderken cebimizden kaç lira kesilecek diye düşünüyoruz. Ne çocuklarımıza harçlık verebiliyoruz, ne de misafirimize yemek ısmarlayabiliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA