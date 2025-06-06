Haziran Ayı Emekli Maaşı Ödeme Günleri Ne Zaman? 4A, 4B ve 4C İçin Takvim Belli Oldu

SGK tarafından yapılan duyuruda, Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık ödeme günü 5 Haziran olan vatandaşların maaşlarının 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hesaplara yatırıldığı belirtildi. Aynı gün içinde Kurban Bayramı ikramiyeleri de hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm ödemelerin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.