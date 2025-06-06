Haziran Ayı Emekli Maaşı Ödeme Günleri Ne Zaman? 4A, 4B ve 4C İçin Takvim Belli Oldu
Haziran ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin maaş takvimi merak konusu oldu. Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma günü başlaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerini erkene aldı. Yapılan resmi açıklamayla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlara yönelik ödeme tarihleri netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK tarafından yapılan duyuruda, Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık ödeme günü 5 Haziran olan vatandaşların maaşlarının 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hesaplara yatırıldığı belirtildi. Aynı gün içinde Kurban Bayramı ikramiyeleri de hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm ödemelerin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.
SSK (4A) EMEKLİLERİNE GÜNLERE GÖRE ÖDEME
SSK (4A) emeklileri için maaşlar, tahsis numarasının son rakamına göre her ay belirlenen günlerde yatırılıyor. Haziran ayı ödeme takvimi şu şekilde:
Sonu 9 ile bitenler: 17 Haziran
Sonu 7 ile bitenler: 18 Haziran
Sonu 5 ile bitenler: 19 Haziran
Sonu 3 ile bitenler: 20 Haziran
Sonu 1 ile bitenler: 21 Haziran
Sonu 8 ile bitenler: 22 Haziran
Sonu 6 ile bitenler: 23 Haziran
Sonu 4 ile bitenler: 24 Haziran
Sonu 2 ile bitenler: 25 Haziran
Sonu 0 ile bitenler: 26 Haziran
BAĞ-KUR (4B) MAAŞLARI DA PLANLAMA DAHİLİNDE YATIRILIYOR
Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme tarihleri, tahsis numaralarının son iki hanesine göre belirlendi. Haziran ayı için ödeme günleri şu şekilde sıralandı:
Sonu 5, 7 veya 9 olanlar: 25 Haziran
Sonu 3 veya 1 olanlar: 26 Haziran
Sonu 4, 6 veya 8 olanlar: 27 Haziran
Sonu 0 veya 2 olanlar: 28 Haziran
MAAŞ VE İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA GEÇTİ
SGK’nın yaptığı planlama doğrultusunda, tüm emeklilerin hem maaş ödemeleri hem de bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçti. Emekliler, Haziran ayı itibarıyla ödemelerini belirtilen günlerde banka hesaplarından çekebilecek.