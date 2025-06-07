Gaziantep'te Sır Olay! Anne ve Küçük Kızı Kilitli Odada Ölü Bulundu

Gaziantep'te bir anne ile küçük kızı evlerinde ölü bulundu. Odanın içinde duman tespit edilirken, karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te Sır Olay! Anne ve Küçük Kızı Kilitli Odada Ölü Bulundu
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşanan trajik olayda, bir anne ile küçük kızı evde kilitli bir odada ölü bulundu. 75. Yıl Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ve 3 yaşındaki kızı Nilvara’dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, evin bir odasının kilitli olduğunu fark etti ve itfaiyenin müdahalesiyle içeri girildi.

Gaziantep'te Sır Olay! Anne ve Küçük Kızı Kilitli Odada Ölü Bulundu - Resim : 1

KARBONMONOKSİT FACİASI

Kapısı açılan odada yerde hareketsiz yatan anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, odada yanık beşik ve yoğun duman izlerine rastladı. İlk bulgulara göre ölümün, beşikte çıkan küçük çaplı yangının ardından yayılan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı değerlendirildi.

Gaziantep'te Sır Olay! Anne ve Küçük Kızı Kilitli Odada Ölü Bulundu - Resim : 2

Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara’nın cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemeler devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebi ve diğer detaylara ilişkin araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

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Kaynak: İHA

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Gaziantep'te Sır Olay! Anne ve Küçük Kızı Kilitli Odada Ölü Bulundu Gaziantep'te Sır Olay! Anne ve Küçük Kızı Kilitli Odada Ölü Bulundu