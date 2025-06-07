Bakan Memişoğlu Açıkladı: Bir Günde 14 Bin 372 Kişi Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde 14 binden fazla kişi kurban kesimi sırasında yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kesimlerin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak vatandaşları uyardı.

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Bakan Memişoğlu Açıkladı: Bir Günde 14 Bin 372 Kişi Hastanelik Oldu
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Kurban Bayramı'nın ilk günü, Türkiye genelinde binlerce kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı kazalar nedeniyle hastanelik oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde toplam 14 bin 372 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu duyurdu.

Bakan Memişoğlu Açıkladı: Bir Günde 14 Bin 372 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

Bakan Memişoğlu'nun paylaştığı verilere göre en fazla başvuru Ankara'da 1049 kişiyle gerçekleşti. İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep'te 634 ve Manisa'da 572 kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak sağlık tesislerine başvurdu.

Kurban kesimlerinin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatan Bakan Memişoğlu, "Henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini önemle vurguluyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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