Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Elektrik Çarptı: Durumu Ağır

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Elektrik Çarptı: Durumu Ağır
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e evinde elektrik çarptı.

Zeyrek, Acil olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Manisa Ferdi Zeyrek
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