Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Elektrik Çarptı: Durumu Ağır
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e evinde elektrik çarptı.
Zeyrek, Acil olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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