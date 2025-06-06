Van'da 144 Kasap Yaralandı

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Kurban Bayramı’nın ilk gününde Van’da acemi kasaplar yine kendilerini yaralarken, kent genelinde 144 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Van’da her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar iş başındaydı. Kurban kesimi sırasında dikkatsizlik ve tecrübesizlik nedeniyle kendilerini yaralayan 144 kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kent merkezindeki hastaneler başta olmak üzere il genelinde sağlık kuruluşlarında yoğunluk yaşandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alındı.

Bazı yaralılar ayakta tedavi edilip taburcu edilirken, durumu ciddi olanlar müşahede altına alındı. Yetkililer, kurban kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya davet etti.

Kaynak: İHA