Eskişehir’de Belediye Otobüsü Tramvay Durağına Daldı, 2 Yaralı

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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, Atatürk Lisesi tramvay durağında korku dolu anlar yaşandı. 26 GA 289 plakalı belediye otobüsünün sürücüsü Elif E., direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüsü tramvay durağına sürükledi. Kazada, durakta bekleyen Zeki P. ile sürücü Elif E. yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Kazanın ardından tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı, ancak durum normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer sürücünün direksiyon hakimiyetini nasıl kaybettiğini araştırıyor. Olay, toplu taşıma araçlarının güvenliği ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda bir kez daha tartışmaları gündeme getirdi.

Kaynak: DHA