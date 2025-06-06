Ünlü Oyuncuyu Tanıdınız mı? Meğer İlk Deneme Çekimiymiş

2019-2021 yılları arasında yayınlanan "Hercai" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü, sosyal medyada yaptığı nostaljik bir paylaşımla gündeme geldi. Kariyerinin başlarındaki ilk deneme çekiminden bir video yayınlayan Akınözü’nün bu paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hercai dizisiyle şöhreti yakalayan Akın Akınözü, çocukluk dönemine ait bir paylaşım yaparak, "İlk deneme çekimim... Arka planda annemin ve büyük amcam Süha Arın’ın sesi, yanımda biricik Can Yüksel ve ben, kameranın önündeyim" notunu düştü.

Ünlü Oyuncuyu Tanıdınız mı? Meğer İlk Deneme Çekimiymiş - Resim : 1

Akınözü'nün gönderisi kısa sürede 25 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Akınözü paylaşımına şu duygusal cümleleri de ekledi: "Meğer hayallerimin ilk adımını o an atmışım. Ne yaptığımı pek bilmiyorum ama sevdiklerimin yanımda olduğunu bilmek yetiyor. Bugün de öyle. Kiminin sesi yakınımda, kiminin varlığı uzakta… Ama kalplerimiz her zaman bir. Yan yana olabildiklerimize, uzakta olsalar da kalpten bağ kurabildiklerimize. İyi bayramlar"

Ünlü Oyuncuyu Tanıdınız mı? Meğer İlk Deneme Çekimiymiş - Resim : 2

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, oyunculuk kariyerinde Yaban Çiçekleri, Hercai, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid ve Kaderimin Oyunu gibi dikkat çeken projelerdeki performansıyla tanınırlığını artırdı.

OYUNCU ANNESİNİ GEÇTĞİMİZ YIL KAYBETTİ

Oyunculuğu ailesinden miras alan Akınözü’nün annesi, deneyimli tiyatro ve dizi oyuncusu Özlem Akınözü, geçen yıl uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca Karagül, Zeytin Tepesi, Avlu, Payitaht Abdülhamid ve Deliha 2 gibi yapımlarda rol alan Özlem Akınözü, sanat dünyasında iz bırakan isimlerden biriydi.

Ankara doğumlu olan Özlem Akınözü, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Aynı zamanda TRT’nin ilk kadın spikerlerinden biri olan Akınözü, usta tiyatrocu Süreyya Arın’ın da kızıydı. Oyunculuğun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı için hazırlanan eğitim CD’lerinin seslendirmelerini de üstlendi ve mesleğini birçok alanda icra etti.

Anne Acısı Yaşayan Akın Akınözü'nden Yürekleri Dağlayan Sözler: Ben İnancımı Kaybettim...Anne Acısı Yaşayan Akın Akınözü'nden Yürekleri Dağlayan Sözler: Ben İnancımı Kaybettim...Magazin
Akın Akınözü'nün En Kara Günü! Ünlü Oyuncu Hayatını KaybettiAkın Akınözü'nün En Kara Günü! Ünlü Oyuncu Hayatını KaybettiMagazin

Son Güncelleme:
KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2025: Hangi İlde Saat Kaçta Kılınacak? KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2025: Hangi İlde Saat Kaçta Kılınacak?
Tek Yumrukta Bayılttı Sonra Kalp Masajı Yaptı Tek Yumrukta Bayılttı Sonra Kalp Masajı Yaptı
2025 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI: Bayramınız Kutlu Olsun! 2025 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI: Bayramınız Kutlu Olsun!
Koreli Turistlere Bolu’da Şaşırtan Talep: Yemek İçin İstenilen Fiyat Şoke Etti Koreli Turistlere Bolu’da Şaşırtan Talep: Yemek İçin İstenilen Fiyat Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek
Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı
Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı