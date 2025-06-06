Ünlü Oyuncuyu Tanıdınız mı? Meğer İlk Deneme Çekimiymiş

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Hercai dizisiyle şöhreti yakalayan Akın Akınözü, çocukluk dönemine ait bir paylaşım yaparak, "İlk deneme çekimim... Arka planda annemin ve büyük amcam Süha Arın’ın sesi, yanımda biricik Can Yüksel ve ben, kameranın önündeyim" notunu düştü.

Akınözü'nün gönderisi kısa sürede 25 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Akınözü paylaşımına şu duygusal cümleleri de ekledi: "Meğer hayallerimin ilk adımını o an atmışım. Ne yaptığımı pek bilmiyorum ama sevdiklerimin yanımda olduğunu bilmek yetiyor. Bugün de öyle. Kiminin sesi yakınımda, kiminin varlığı uzakta… Ama kalplerimiz her zaman bir. Yan yana olabildiklerimize, uzakta olsalar da kalpten bağ kurabildiklerimize. İyi bayramlar"

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, oyunculuk kariyerinde Yaban Çiçekleri, Hercai, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid ve Kaderimin Oyunu gibi dikkat çeken projelerdeki performansıyla tanınırlığını artırdı.

OYUNCU ANNESİNİ GEÇTĞİMİZ YIL KAYBETTİ

Oyunculuğu ailesinden miras alan Akınözü’nün annesi, deneyimli tiyatro ve dizi oyuncusu Özlem Akınözü, geçen yıl uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca Karagül, Zeytin Tepesi, Avlu, Payitaht Abdülhamid ve Deliha 2 gibi yapımlarda rol alan Özlem Akınözü, sanat dünyasında iz bırakan isimlerden biriydi.

Ankara doğumlu olan Özlem Akınözü, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Aynı zamanda TRT’nin ilk kadın spikerlerinden biri olan Akınözü, usta tiyatrocu Süreyya Arın’ın da kızıydı. Oyunculuğun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı için hazırlanan eğitim CD’lerinin seslendirmelerini de üstlendi ve mesleğini birçok alanda icra etti.