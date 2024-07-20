Akın Akınözü'nün En Kara Günü! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

Akın Akınözü'nün izinden gidip oyuncu olduğu annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Özlem Akınözü, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Akın Akınözü'nün En Kara Günü! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Akın Akınözü’nün annesi olan oyuncu Özlem Akınözü, 59 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Akınözü, son dönemde durumunun ağırlaşmasıyla bugün Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından şu sözlerle duyuruldu:

"Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz, harika bir insanı daha kaybettik... Mekanı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz."

Annesini tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmayan Akın Akınözü, konunun basında haber olmaması için basın mensuplarına ricada bulunuyordu.

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