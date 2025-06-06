Koreli Turistlere Bolu’da Şaşırtan Talep: Yemek İçin İstenilen Fiyat Şoke Etti

Bolu’nun Alaçam köyünde bir sokak düğününe katılan Koreli turistlerden, yedikleri yemek karşılığında 5 bin lira istendiği iddia edildi. Sosyal medya fenomeni Aram Solkim, yaşadıklarını paylaştı.

Koreli Turistlere Bolu’da Şaşırtan Talep: Yemek İçin İstenilen Fiyat Şoke Etti
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Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Alaçam köyünde, bir sokak düğününe denk gelen Koreli turist kafilesi, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Karavanla Türkiye turuna çıkan sosyal medya fenomeni Aram Solkim ve beraberindeki Koreli turistler, köyde mola verdikleri sırada düğüne davet edildi. Ancak yemek sonrası şoke edici bir taleple karşılaştılar.

OLAYI SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

Solkim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karavanla giderken Alaçam köyünde durduk. Ağabeyler, ‘Bir çay içip gidin’ dedi. Kore’de böyle bir şey olmadığı için şok yaşadık. Yemek yedik, karnımızı doyurduk. Sonra biri beni kenara çekti ve ‘Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım’ dedi. Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik. Koreli misafirlerimiz bunu bilmiyor, zaten öğrenmesinler” diye konuştu.

Olay, Koreli turistlerin Türk misafirperverliğiyle ilgili algılarını sarsarken, Solkim’in paylaştığı deneyim, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Turistlerin, köy düğününe katıldıkları için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini düşündükleri, ancak sonrasında şaşırtıcı bir fatura ile karşılaşmaları dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

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