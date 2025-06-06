Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

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Amasya'nı Merzifon ilçesinde bir kedi elektrik direğinde mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen yetkililer kedinin bulunduğu noktaya güvenli bir şekilde ulaşarak hayvanı bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde indirdi. Kurtarılan kedi daha sonra bölgedeki vatandaşlara teslim edildi. Yetkililer, "Bugün küçük bir cana dokunabilmek bizim için büyük bir mutluluk" açıklamasında bulundu.





Kaynak: İHA