Yer: İstanbul Kadıköy... Güney Koreli Fenomene Kadıköy'de Sözlü ve Fiziki Taciz! O Anları On Binlerce Kişi Canlı İzledi, Yayıncı Ağlayarak Kaçtı

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Güney Koreli yayıncı Mhyochi, İstanbul’u gezerken yaşadığı korkunç bir taciz olayını canlı yayın sırasında milyonlarca takipçisiyle paylaştı. Olay, Mhyochi’nin İstanbul sokaklarında gezerken yaşlı bir adam tarafından sözlü ve fiziki tacize uğramasıyla başladı. Adam, Mhyochi’nin kalçasına dokunarak elini tutup öptü ve dakikalarca peşinden takip etti.

AĞLAYARAK KAÇTI, CANLI YAYINI ON BİNLER İZLEDİ

Korku dolu anlar yaşayan Mhyochi, ağlayıp koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Canlı yayını on binlerce kişi izlerken, takipçileri şaşkınlık ve öfkeyle olayı takip etti. Mhyochi, daha sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, İstanbul’daki sıcakkanlı insanlara olan sevgisini ifade etse de, yaşadığı taciz olayının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Olay, yabancı turistlerin ve canlı yayıncıların güvenliği konusunda yeniden tartışmaları alevlendirirken, Mhyochi’nin takipçileri destek mesajlarıyla yayıncıya moral vermeye çalıştı. Yetkililerden, turistik bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrıları yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi