Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağışladığı Kurbanlar Kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet verdiği küçükbaş kurbanlar Konya'da kesildi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağışladığı Kurbanlar Kesildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla bağışlanan vekâlet kurbanları, ülke genelinde belirlenen kesim alanlarında yerine getiriliyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vekâlet verdiği kurbanlar, Konya’daki entegre tesiste tekbirler ve dualar eşliğinde kesildi.

Kesim işlemlerine TDV il yönetim kurulu üyelerinden Muammer Altınışık ve beraberindeki ekip katıldı. Kurban kesimiyle ilgili bilgi veren TDV Satınalma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, vatandaşların vakıf aracılığıyla verdikleri vekâletlerin titizlikle yerine getirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağışladığı Kurbanlar Kesildi - Resim : 1

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN DA KURBANI BURADA KESİLİYOR’

Eşer, "Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağışladığı Kurbanlar Kesildi - Resim : 2

27 BİN 500 TL BAĞIŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TDV’ye yaptığı iki küçükbaş kurban bağışı için toplamda 27.500 TL ödemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı KutlamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı KutlamasıSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram MesajıSiyaset

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kurban Kesimi Ne Zamana Kadar Yapılabilir? Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Biter? Kurban Kesimi Ne Zamana Kadar Yapılabilir? Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Biter?
Kurban Sofralarının Vazgeçilmezi İçin Usta İpucu: Lokum Gibi Kavurma Böyle Yapılıyor Kurban Sofralarının Vazgeçilmezi İçin Usta İpucu: Lokum Gibi Kavurma Böyle Yapılıyor
Tekirdağ Ergene’de 79 Yıllık Bayramlaşma Geleneği Tekirdağ Ergene’de 79 Yıllık Bayramlaşma Geleneği
Kurban Bayramı İlk Gününde Vatandaşlara Sahillere Koştu Kurban Bayramı İlk Gününde Vatandaşlara Sahillere Koştu
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek
Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı
Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı