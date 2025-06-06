Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağışladığı Kurbanlar Kesildi

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Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla bağışlanan vekâlet kurbanları, ülke genelinde belirlenen kesim alanlarında yerine getiriliyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vekâlet verdiği kurbanlar, Konya’daki entegre tesiste tekbirler ve dualar eşliğinde kesildi.

Kesim işlemlerine TDV il yönetim kurulu üyelerinden Muammer Altınışık ve beraberindeki ekip katıldı. Kurban kesimiyle ilgili bilgi veren TDV Satınalma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, vatandaşların vakıf aracılığıyla verdikleri vekâletlerin titizlikle yerine getirildiğini belirtti.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN DA KURBANI BURADA KESİLİYOR’

Eşer, "Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor dedi.

27 BİN 500 TL BAĞIŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TDV’ye yaptığı iki küçükbaş kurban bağışı için toplamda 27.500 TL ödemişti.

Kaynak: İHA