Tek Yumrukta Bayılttı Sonra Kalp Masajı Yaptı

Maltepe'de trafikte yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan şahsa, darp eden kişi kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, yumruk atan şahıs ev hapsine alındı.

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Tek Yumrukta Bayılttı Sonra Kalp Masajı Yaptı
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Maltepe Bağdat Caddesi'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden 31 yaşındaki E.Ö. ile 48 yaşındaki E. T. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, birbirlerine laf atarak ilerleyen ikili, araçlarını yol kenarında durdurdu. Tartışma kısa sürede büyüyünce E. Ö., E. T. 'ye yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere düşen şahıs, bir anda hareketsiz kaldı. Olayın şoku içerisindeki E. Ö., bir süre kalp masajı yapmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun bakıma alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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