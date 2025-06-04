İki Esnafın Kavgasında Çekiçli Saldırı Kamerada

Konya'da çıkan kavgada çekiçle kafasına vurulup yumruklarla darbedilen iş yeri sahibi ağır yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Hamidiye Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki bir iş yerinde kavga çıktı. İddiaya göre, sanayide motor rektefiye işi yapan iş yeri sahibi 49 yaşındaki M.B. ile dükkana gelen oto yedek parça işi yapan 43 yaşındaki U.Ş. arasında araç parçaları yüzünden tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbede iş yerindeki diğer kişilerce yatıştırıldı. Olay sonrası iş yerinde ayrılan U.Ş. bir süre sonra tekrar M.B.'nin yanına geldi. Dükkanın içerisindeki bir çekici eline alarak daha önce tartıştığı dükkan sahibi M.B. ile tartışmasını devam ettirdi.

ÇEKİÇLE BAŞINA VURDU

Çıkan kavgada U.Ş. elindeki çekiçle M.B.'nin başına vurdu. Çevredekilerin kavgayı ayırma çabasına rağmen başına önce çekiç ardından yumruk ve tekme darbeleri alan M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan M.B. yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilirken, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli U.Ş.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Arbede anları ise anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibi M.B.'nin iki kişi ile oturduğu esnada dükkanına gelen U.Ş. ile sözlü olarak tartışmaya başladığı, daha sonra birlikte iş yeri dışına çıktıkları, tekrar içeri girdiklerinde tartışmanın devam ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise iş yerinden ayrılan U.Ş.'nin tekrar gelip dükkanın içerisinde bulduğu ve eline aldığı çekiçle M.B.'ye yaklaştığı, tartışmalar devam ederken iş yerindeki kavgaya şahit olanlardan bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması dikkat çekiyor. Ardından iş yeri sahibinin tekrar ayağa kalkması ile birlikte taraflar arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşüyor. M.B.'nin ittirdiği U.Ş. ise elindeki çekici M.B.'nin başına vuruyor, çekicin elinden düşmesiyle yumruk darbeleri devam ediyor. İş yerinde bulunanlar kavgayı ayırmaya uğraşırken, M.B.'nin kanlar içerisinde yerde kaldığı görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

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