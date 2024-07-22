Anne Acısı Yaşayan Akın Akınözü'nden Yürekleri Dağlayan Sözler: Ben İnancımı Kaybettim...

Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü kaybeden Akın Akınözü, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim" ifadelerini kullandı.

Anne Acısı Yaşayan Akın Akınözü'nden Yürekleri Dağlayan Sözler: Ben İnancımı Kaybettim...

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün, izinden giderek oyuncu olduğu annesi Özlem Akınözü, yıllardır mücadele ettiği kanser nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti.

Acı haberi Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneği "Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz, harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz" sözleriyle duyurdu.

'BUNDAN SONRA HAYAT HEP EKSİK OLACAK'

Akın Akınözü de, annesini kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak…"

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