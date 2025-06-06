İstanbul'da Kurban Bayramı'nın İlk Gününde 829 Kişi Hastanelik Oldu: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kentte yaşanan sağlık vakalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Güner'in sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre:

İstanbul'da bugün itibarıyla;

- Trafik kazaları nedeniyle 53 vatandaş,

- Kurban kesimi sırasında yaşanan travmalar nedeniyle ise 776 vatandaş hastanelere başvurdu.

- Ayrıca, kurban kesiminin yapıldığı ortamda bulunan bir kadın vatandaş, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güner, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, şu uyarıda bulundu:

"Kurban kesiminin ehil kişilerce, uygun ve güvenli ortamlarda yapılması hayati önemdedir. Lütfen hem kendi sağlığınızı hem çevrenizdekilerin güvenliğini riske atmayın."

Bayramın ilk gününde yaşanan bu olaylar, kurban kesiminin bilinçsizce yapılmasının doğurabileceği tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi