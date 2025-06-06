Ordu’da Kurban Bayramı’nın İlk Gününde 119 Acemi Kasap Hastanelik Oldu

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Ordu’da Kurban Bayramı’nın ilk günü, acemi kasapların yaralanmalarıyla hareketli geçti. Sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını kesmek için kesim alanlarına giden vatandaşlardan 119’u, hayvanların darbeleri veya kesici aletlerle kendilerini yaralayarak hastanelere başvurdu. Yaralılar, kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Altınordu ilçesinde kurban kesimi sırasında bıçakla elinden yaralanan 27 yaşındaki Selman Ceylan, Ordu Devlet Hastanesi’nin acil servisinde tedavi gördü. Ceylan, “Çok önemli bir şeyim yok, ufak bir kesik var. Bıçakla ineğin derisini yüzerken elime kaçırdım. Serçe parmağıma 2-3 dikiş atıldı” dedi.

Kaynak: DHA