Ordu’da Kurban Bayramı’nın İlk Gününde 119 Acemi Kasap Hastanelik Oldu

Ordu’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan 119 kişi, hastanelerde tedavi gördü. Yaralıların çoğunluğu kesici aletlerle ya da hayvan darbeleriyle yaralandı.

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Ordu’da Kurban Bayramı’nın İlk Gününde 119 Acemi Kasap Hastanelik Oldu
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Ordu’da Kurban Bayramı’nın ilk günü, acemi kasapların yaralanmalarıyla hareketli geçti. Sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını kesmek için kesim alanlarına giden vatandaşlardan 119’u, hayvanların darbeleri veya kesici aletlerle kendilerini yaralayarak hastanelere başvurdu. Yaralılar, kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Altınordu ilçesinde kurban kesimi sırasında bıçakla elinden yaralanan 27 yaşındaki Selman Ceylan, Ordu Devlet Hastanesi’nin acil servisinde tedavi gördü. Ceylan, “Çok önemli bir şeyim yok, ufak bir kesik var. Bıçakla ineğin derisini yüzerken elime kaçırdım. Serçe parmağıma 2-3 dikiş atıldı” dedi.

Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’nın İlk Gününde 176 Acemi Kasap Hastanelik OlduŞanlıurfa’da Kurban Bayramı’nın İlk Gününde 176 Acemi Kasap Hastanelik OlduYurttan Haberler

Kaynak: DHA

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