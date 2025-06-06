Bıçağın Üzerine Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

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Kurban bayramında dikkatsizlik bir çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olay saat 14.00 sıralarında Maden mahallesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi.

Kurbanlık kesiminin olduğu yerde oyun oynayan 7 yaşındaki H.Ç.U., koştuğu sırada yerde bulunan kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü. Sırtına bıçak saplanan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde akciğerinde hasar oluşan çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA