Türkiye'den 'Radar' Manzaraları! Vatandaşlar İsyan Etti, Bir Kişiye 50 Dakikada Tam 4 Ceza

Kurban Bayramı'nda vatandaşlar 30 kilometrede bir koyulan radarlara tepki göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösteriyor. Bir vatandaş ise 50 dakika içinde tam 4 kez radara takıldığını belirtti. Vatandaşa toplamda 8 bin TL'yi aşkın ceza kesildi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Türkiye'den 'Radar' Manzaraları! Vatandaşlar İsyan Etti, Bir Kişiye 50 Dakikada Tam 4 Ceza
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Kurban Bayramı’nda vatandaşlar ya tatile ya da memleketlerine giderken, İçişleri Bakanlığı, ölümlü can kayıplarını önlemek amacıyla 30 kilometrede bir radar konulduğunu açıklamıştı.

Bakanlığın bu kararı, vatandaşlar tarafından tuzak olarak yorumlanırken, radarın yansımaları gelmeye başladı. Bir vatandaş, 50 dakika içerisinde tam 4 ceza kesildiğini belirtirken, bir başka vatandaş ise, tırın arkasına gizlenmiş radarın görüntüsünü paylaşarak ‘Tuzak değil mi şimdi bu?’ sorusunu sordu.

Denizli’den Afyonkarahisar’a giden bir vatandaş 50 dakika içinde tam 4 kez ceza yedi. Vatandaşa kesilen cezanın bedeli de 8 bin 668 TL oldu.Türkiye'den 'Radar' Manzaraları! Vatandaşlar İsyan Etti, Bir Kişiye 50 Dakikada Tam 4 Ceza - Resim : 1

Bir vatandaş, söz konusu haberi alıntılayarak, ‘radar’ meselesinin ciddi olduğunu “Bakın bu Radar olayı çok ciddi Bugün seyahat özgürlüğünüze tuzak kurulmasına göz yumar tepki vermezseniz Yarın da şehirden şehre vizeyle geçersiniz Yüz tanıma sistemleri gelir Çin'deki vatandaşlık puanı sistemi başlar Amaç da istenen de bu uyanık olalım” ifadeleriyle belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle söz konusu radar uygulamasına tepkilerini dile getirdi.

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İçişleri Bakanlığı Trafik Cezası
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