Uzmanlar Uyardı: Lavabonun Altında Asla Saklamamanız Gereken 17 Şey

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Uzmanlar, bu bölgenin nem, ısı farkı ve havalandırma yetersizliği nedeniyle birçok eşya için son derece uygunsuz ve hatta tehlikeli olduğunu vurguluyor. İşte mutfak ve banyo lavabolarının altına koyulmaması gereken eşyalar listesi:

MUTFAK LAVABOSU ALTINDA ASLA SAKLANMAMASI GEREKENLER

1. Küçük Elektrikli Aletler: Blender, mikser ve yavaş pişirici gibi mutfak yardımcıları nemden kolayca etkilenerek arızalanabilir. Bu cihazlar kuru, korunaklı bir dolapta muhafaza edilmeli.

2. Kağıt Ürünler: Peçete, havlu ve kağıt poşet gibi ürünler sızıntıya maruz kaldığında kolayca kullanılamaz hale gelir. Bu tür malzemeler için mutfak üst dolapları daha uygundur.

3. Bulaşık Makinesi Tabletleri: Nemli ortamda kapsüller çözülmeye başlar. Bu ürünler hava geçirmez bir kutuda, kuru bir yerde saklanmalı.

4. Temizlik Malzemeleri: Kimyasal ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için ciddi risk oluşturur. Bu malzemeleri kilitli bir dolapta, yüksek bir konumda tutmak gerekir.

5. Patates ve Soğan: Kök sebzeler nemli alanlarda çürümeye başlar. Serin, kuru ve havadar bir ortam idealdir.

6. Yanıcı Maddeler: Aerosol kutuları, alkol bazlı ürünler ya da çözücüler yüksek ısıya yakın yerlerde tutulmamalı. İyi havalandırılan alanlarda muhafaza edilmelidir.

7. Evcil Hayvan Maması: Kimyasal ürünlerle temas riski taşıdığı için mama, ayrı bir alanda, kapalı kutularda saklanmalı.

8. Tencere ve Tava: Nemli ortam metal eşyaların paslanmasına yol açabilir. Bu mutfak gereçlerini mümkünse borulardan uzak dolaplara yerleştirin.

9. Gıda Saklama Kapları: Plastik kapların hijyenini riske atmamak için nemli ortamlardan uzak durulmalı.

10. Sünger ve Bezler: Lavabo altı gibi nemli yerlerde süngerlerde bakteri üretimi hızla artar. Kullanılmadığı zaman kuru yerde saklanmalı veya sık sık yenilenmelidir.

11. Piller: Sıcaklık değişimleri pil sızıntısına veya performans düşüklüğüne neden olabilir. Piller oda sıcaklığında, kuru dolaplarda saklanmalı.

12. Böcek İlaçları: Zararlı kimyasallar içeren bu ürünler çocuk ve hayvanlardan uzak tutulmalı, kilitli ve güvenli alanlara yerleştirilmelidir.

13. Yangın Söndürücü: Acil durumda ulaşılması zor olmamalı. Lavabonun altı yerine görünür bir yere asılmalı.

BANYO LAVABOSUNUN ALTINDA SAKLANMAMASI GEREKENLER

14. Havlu ve Tekstiller: Küçük bir su sızıntısı bile küflenmeye sebep olabilir. Kuru, iyi havalandırılan dolaplarda tutulmalı.

15. Kozmetikler: Nemli ortamda bozulabilen makyaj ve bakım ürünleri için banyo rafları veya yatak odasındaki düzenleyiciler daha uygundur.

16. Tuvalet Kağıdı: Neme maruz kalan tuvalet kağıdı kullanılamaz hale gelir. Kapalı kutularda veya yüksekte muhafaza edilmeli.

17. Elektrikli Bakım Cihazları: Saç kurutma makinesi, düzleştirici veya tıraş makineleri, sızıntı durumunda arızalanabilir ve güvenlik riski doğurur. Bu ürünler kuru bir kutuda veya askılı düzenleyicide tutulmalı.

LAVABONUN ALTINDA SAKLANABİLECEKLER

Her şey yasak değil elbette. Uzmanlar, şu ürünlerin lavabo altlarında saklanabileceğini söylüyor:

Lastik temizlik eldivenleri

Hava geçirmez torbalara konmuş yedek süngerler

Kovalar, fırçalar, temizlik bezleri

Yedek çöp poşetleri

Tuvalet fırçaları (yalnızca banyo dolaplarında)

Kaynak: Haber Merkezi