Survivor 2025 Finali Boğaziçi Üniversitesi’nde: Öğrenciler ve Akademisyenler İsyanda

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TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2025' yarışmasının finali, 11-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz’daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’nde yapılacak. Finalin kampüste gerçekleşeceği duyuruldu.

BİLET FİYATLARI GÜNDEM OLDU

Finalin üniversite kampüsünde düzenlenecek olması hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Boğaziçi Üniversitesi gibi akademik çalışmaların ve öğrencilerin yoğun olduğu bir kampüsün, bir eğlence programının finaline ev sahipliği yapması birçok kişiyi rahatsız etti. Final biletlerinin 450 TL’den başlayıp 650 TL’ye kadar yükselmesi ise tartışmaları alevlendirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Üniversite alanlarının eğitim ve bilim için kullanılması gerektiğini belirten birçok kişi, böyle ticari ve eğlence amaçlı etkinliklerin kampüs ortamına zarar vereceğini ifade etti. Sosyal medyada kampüsün böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı yönünde görüşler sıkça dile getirildi. Öte yandan üniversite kampüsü içinde yer alan kız öğrenci yurdunun aynı zaman diliminde açık olacağı ve dışarıdan katılımcıların rahatlıkla kampüs içinde dolaşacağı tepkileri daha da arttırdı.

'BU DEVRAN DÖNER'

Yayıncı, Editör, Çevirmen Deniz Yüce Başarır'da programa tepki gösteren isimlerden biri oldu. Başarır, programın üniversite kampüsünde olmasını "Öğrencilere zulüm, emekli öğretim üyelerine ve mezunlara yasak ama Survivor’a set! İçini boşaltmaya çalışsanız da yaşayacak Boğaziçi Üniversitesi. Üniversite olarak yaşayacak. Bu devran döner!" sözleriyle eleştirdi.