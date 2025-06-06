Survivor 2025 Finali Boğaziçi Üniversitesi’nde: Öğrenciler ve Akademisyenler İsyanda

Survivor 2025 finalinin Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapılacağı açıklandı. Mekan seçimi, öğrenciler ve akademisyenler tarafından tepkiyle karşılanırken tartışmalar çığ gibi büyüyor.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Survivor 2025 Finali Boğaziçi Üniversitesi’nde: Öğrenciler ve Akademisyenler İsyanda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2025' yarışmasının finali, 11-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz’daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’nde yapılacak. Finalin kampüste gerçekleşeceği duyuruldu.

BİLET FİYATLARI GÜNDEM OLDU

Finalin üniversite kampüsünde düzenlenecek olması hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Boğaziçi Üniversitesi gibi akademik çalışmaların ve öğrencilerin yoğun olduğu bir kampüsün, bir eğlence programının finaline ev sahipliği yapması birçok kişiyi rahatsız etti. Final biletlerinin 450 TL’den başlayıp 650 TL’ye kadar yükselmesi ise tartışmaları alevlendirdi.

Survivor 2025 Finali Boğaziçi Üniversitesi’nde: Öğrenciler ve Akademisyenler İsyanda - Resim : 1

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Üniversite alanlarının eğitim ve bilim için kullanılması gerektiğini belirten birçok kişi, böyle ticari ve eğlence amaçlı etkinliklerin kampüs ortamına zarar vereceğini ifade etti. Sosyal medyada kampüsün böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı yönünde görüşler sıkça dile getirildi. Öte yandan üniversite kampüsü içinde yer alan kız öğrenci yurdunun aynı zaman diliminde açık olacağı ve dışarıdan katılımcıların rahatlıkla kampüs içinde dolaşacağı tepkileri daha da arttırdı.

'BU DEVRAN DÖNER'

Yayıncı, Editör, Çevirmen Deniz Yüce Başarır'da programa tepki gösteren isimlerden biri oldu. Başarır, programın üniversite kampüsünde olmasını "Öğrencilere zulüm, emekli öğretim üyelerine ve mezunlara yasak ama Survivor’a set! İçini boşaltmaya çalışsanız da yaşayacak Boğaziçi Üniversitesi. Üniversite olarak yaşayacak. Bu devran döner!" sözleriyle eleştirdi.

Kayyım Rektörden Akademisyenlere Tehdit: 'Boykota İzin Verene Soruşturma Başlatırız'Kayyım Rektörden Akademisyenlere Tehdit: 'Boykota İzin Verene Soruşturma Başlatırız'Gündem
Boğaziçili Akademisyenlerden Öğrencilerin Boykot Kararına DestekBoğaziçili Akademisyenlerden Öğrencilerin Boykot Kararına DestekGüncel

Etiketler
Survivor Boğaziçi Üniversitesi
Son Güncelleme:
Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı
En Zeki Erkekler Bu Burçlardan Çıkıyor: İşte Peşinden Koşturan 3 Burç En Zeki Erkekler Bu Burçlardan Çıkıyor: İşte Peşinden Koşturan 3 Burç
Türkiye'den 'Radar' Manzaraları! Vatandaşlar İsyan Etti, Bir Kişiye 50 Dakikada Tam 4 Ceza Türkiye'den 'Radar' Manzaraları! Vatandaşlar İsyan Etti
Kurban Sofralarının Vazgeçilmezi İçin Usta İpucu: Lokum Gibi Kavurma Böyle Yapılıyor Kurban Sofralarının Vazgeçilmezi İçin Usta İpucu: Lokum Gibi Kavurma Böyle Yapılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı
Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı
Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde