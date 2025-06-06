Kurban Kesimi Ne Zamana Kadar Yapılabilir? Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Biter?

SON GÜN GÜNEŞ BATANA KADAR KESİM MÜMKÜN

Kurban ibadetini son güne bırakanlar için önemli bir ayrıntı da vakit konusu. Diyanet kaynaklarına göre kurban kesimi, son gün güneş batana kadar yapılabiliyor. Ancak en faziletli zaman diliminin, bayramın 1. günü olduğu belirtiliyor. Geçerli bir mazeret bulunmadıkça, kurbanın ilk 3 gün içinde kesilmesi tavsiye ediliyor.