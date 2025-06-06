Kurban Kesimi Ne Zamana Kadar Yapılabilir? Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Biter?
Kurban Bayramı yaklaşırken ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, kurban kesiminin hangi günler içinde geçerli olduğunu merak ediyor. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar için kesim süresine dair dini ölçütler büyük önem taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban ibadetinin geçerliliği, doğru vakitte yerine getirilmesine bağlı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre kurban kesimi, bayramın 1. günü sabah kılınan bayram namazının hemen ardından başlayabiliyor. Bayram namazı kılınmadan önce yapılan kesimler ise mekruh sayılıyor.
KESİM SÜRESİ 3 GÜN, BAZI MEZHEPLERE GÖRE 4 GÜN
Hanefi mezhebine göre kurban kesim süresi 3 günle sınırlı. Bu süre Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerini kapsıyor. Ancak Şafii ve Maliki mezheplerine göre kurban kesimi bayramın 4. gününe kadar devam edebiliyor. Bu durumda Zilhicce'nin 13. günü, güneş batana kadar kurban kesimi yapılabiliyor.
SON GÜN GÜNEŞ BATANA KADAR KESİM MÜMKÜN
Kurban ibadetini son güne bırakanlar için önemli bir ayrıntı da vakit konusu. Diyanet kaynaklarına göre kurban kesimi, son gün güneş batana kadar yapılabiliyor. Ancak en faziletli zaman diliminin, bayramın 1. günü olduğu belirtiliyor. Geçerli bir mazeret bulunmadıkça, kurbanın ilk 3 gün içinde kesilmesi tavsiye ediliyor.