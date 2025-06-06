Üzerine Kurbanlık Düştü, Ayağı Kırıldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk günü, acemi kasapların hataları nedeniyle yine hastanelik vakalarla başladı. Kurban kesimi sırasında ayağı kırılan bir vatandaş Erzurum’a sevk edildi. Öğle saatine kadar 14 kişi Oltu Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Üzerine Kurbanlık Düştü, Ayağı Kırıldı
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Erzurum’un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk günü, kurban telaşıyla birlikte gelen kazalarla gölgelendi. Her yıl benzer manzaralara sahne olan ilçede, bu bayram da çok sayıda kişi kurban kesimi sırasında kendini yaraladı.

Sabah bayram namazının ardından kesim alanlarına yönelen vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kurban etmek için hazırlık yaptı. Ancak kesim sırasında dikkatsizlik ve tecrübesizlik, birçok kişiyi hastanelik etti.

KURBANLIK ÜZERİNE DÜŞTÜ

İlçede yaşanan en ciddi vakalardan biri Şinasi Yıldırım isimli vatandaşın başına geldi. Büyükbaş hayvanını kesmek için caraskal sisteminden faydalanmak isteyen Yıldırım, kurbanlığın bir anda üzerine düşmesiyle yere yığıldı. Ağır darbe sonucu ayağı kırılan Yıldırım, ilk müdahalenin ardından Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinden sonra durumunun ciddiyeti nedeniyle Erzurum merkezdeki bir hastaneye sevk edildi.

Diğer yandan, sabah saatlerinden itibaren kurban kesimi sırasında kendini yaralayan çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Oltu Devlet Hastanesi’ne yalnızca öğle saatine kadar 14 kişi başvurarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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