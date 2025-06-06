Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Duyurdu! Ücretsiz Halk Plajı Sayısı Yükseldi, İşte Tam Liste...

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ücretsiz girişli halk plajı sayısının haziran ayında açılacak Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak plajlarıyla 19’a yükseleceğini bildirdi. Ersoy, beş yıldızlı hizmet kalitesi sunan bu plajlardan geçen yıl 3 milyondan fazla vatandaşın faydalandığını, 2025 Mayıs sonu itibarıyla ise 180 binden fazla ziyaretçi ağırladığını belirtti.

'YÜKSEK STANDARTLAR SUNUYORUZ'

Bakan Ersoy, “Halk plajlarımız, engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla yalnızca erişilebilir değil, aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor” dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Ersoy, şu anda 17 plajın hizmet verdiğini, yeni yatırımlarla bu sayının artırıldığını ifade etti. Ersoy, “Vatandaşlarımızın denize konforlu erişimini sağlamak ve turizmde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Halk Plajları Projemiz, her yıl artan bir ilgiyle karşılanıyor. Temizlikten güvenliğe, sosyal donatı alanlarından engelli dostu düzenlemelere kadar yüksek standartlar sunuyoruz” diye konuştu.

HANGİ PLAJLAR ÜCRETSİZ?

Hizmette olan plajlar şunlar: Beldibi Bahçecik, Belek, Bodrum İçmeler, Çeşme Pırlanta, Beldibi Çifteçeşmeler, Kadriye, Kemer Çamyuva, Güzeloba Lara, Manavgat Ulualan, Marmaris İçmeler, Küçük Çaltıcak, Bodrum Torba, Bodrum Türkbükü, Ilıca, Kemer Tekirova, Alacasu Koyu ve Bostanlı Koyu.

Kaynak: AA