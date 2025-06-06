Cenazesinde Protesto Edilmişti: Şehit Babası Özgür Özel’i Alnından Öptü

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı’na memleketi Manisa’da başladı. Bayram namazını Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii’nde kılan Özel, ardından Garnizon Şehitliği, polis şehitliği ve aile kabristanını ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında geçtiğimiz yıl Irak’ın kuzeyinde terör saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın mezarına da giden Özel, burada şehidin ailesiyle bir araya geldi. Cenaze töreninde protesto girişimiyle gündeme gelen olaydan bir yıl şehit babası İkram Budak, Özel'i alnından öperek teşekkür etti.

DUYGULANDIRAN DESTEK

Şehit Enes Budak’ın kabri başında çiçek bırakan Özel, baba İkram Budak ve şehidin ikiz kardeşi Yunus Budak ile birlikte dua etti. Yunus Budak da “Allah senden razı olsun” sözleriyle CHP liderine desteğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özel, 2023 yılının Aralık ayında Manisa'da şehit cenazesinde protesto edilmişti. Ancak protestolardan şehidin ailesi de rahatsız olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: ANKA