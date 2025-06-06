Cenazesinde Protesto Edilmişti: Şehit Babası Özgür Özel’i Alnından Öptü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde doğup büyüdüğü Manisa’da Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada, cenazesinde protesto edilen Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın mezarına da giden Özel, şehidin babası İkram Budak tarafından alnından öpüldü.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı’na memleketi Manisa’da başladı. Bayram namazını Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii’nde kılan Özel, ardından Garnizon Şehitliği, polis şehitliği ve aile kabristanını ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında geçtiğimiz yıl Irak’ın kuzeyinde terör saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın mezarına da giden Özel, burada şehidin ailesiyle bir araya geldi. Cenaze töreninde protesto girişimiyle gündeme gelen olaydan bir yıl şehit babası İkram Budak, Özel'i alnından öperek teşekkür etti.

DUYGULANDIRAN DESTEK

Şehit Enes Budak’ın kabri başında çiçek bırakan Özel, baba İkram Budak ve şehidin ikiz kardeşi Yunus Budak ile birlikte dua etti. Yunus Budak da “Allah senden razı olsun” sözleriyle CHP liderine desteğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özel, 2023 yılının Aralık ayında Manisa'da şehit cenazesinde protesto edilmişti. Ancak protestolardan şehidin ailesi de rahatsız olduğunu açıklamıştı.

CHP Lideri Özel’den Sert Çıkış! ’47 Yıllık Sabrımızı 47 Gün Gösteremediler’CHP Lideri Özel’den Sert Çıkış! ’47 Yıllık Sabrımızı 47 Gün Gösteremediler’Güncel
CHP Lideri Özgür Özel'den Kurban Bayramı Mesajında 'Mücadele' VurgusuCHP Lideri Özgür Özel'den Kurban Bayramı Mesajında 'Mücadele' VurgusuSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Özgür Özel
Son Güncelleme:
Kurban Bayramı Kuyruğu! Herkes Oraya Gidiyor Herkes Oraya Gidiyor
Papara Soruşturması Doktora Uzandı! Bir Tutuklama Daha Çıktı Papara Soruşturması Doktora Uzandı! Bir Tutuklama Daha Çıktı
Kurban Kesimi Ne Zamana Kadar Yapılabilir? Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Biter? Kurban Kesimi Ne Zamana Kadar Yapılabilir? Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Biter?
2025 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI: Bayramınız Kutlu Olsun! 2025 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI: Bayramınız Kutlu Olsun!
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı
Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı Kahve Devlerinden Yalı Savaşı! Starbucks'ın Bebek'teki Gözdesi Rekor Paraya Satıldı
Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde