CHP Lideri Özgür Özel'den Kurban Bayramı Mesajında 'Mücadele' Vurgusu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin ekonomik ve demokratik sorunlarına vurgu yaparak, adalet ve demokrasi mücadelesinin süreceğini belirtti. Özel, bayramların birlik, dayanışma ve ibadet günleri olduğunu hatırlatarak, ancak milyonlarca vatandaşın ekonomik zorluklar ve adalet krizi nedeniyle bayramı buruk karşıladığını ifade etti.

Özel, mesajında, 19 Mart’ta yaşanan ve “darbe girişimi” olarak nitelendirdiği olayların, Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi. “Milletimiz darbecilere teslim olmamış, iftiralara razı gelmemiştir. Direniş 78 gündür devam ediyor ve cunta dağıtılıncaya kadar sürecek” diyen Özel, CHP’nin adalet ve hukuk düzeni için kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.

Ekonomik sorunlara da değinen Özel, asgari ücretin erimesi, emeklilerin düşük maaşlarla geçim mücadelesi vermesi ve işsizlik oranlarının son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması nedeniyle vatandaşların bayram sofralarını eksik kurduğunu belirtti. “Dünün orta direği yoksul, yoksulları ise derin yoksulluk içinde” ifadesini kullanan Özel, gelir adaleti, mahkeme adaleti ve sosyal adalet sağlanmadan bayram neşesinin olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve 11 belediye başkanının tutuklu olduğu bir dönemde bayram neşesinden uzak olduklarını ifade eden Özel, bu nedenle hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmama kararını sürdürdüklerini açıkladı. Özel, “Milletimizle birlikte bu karabasanı bitirmeye, adaleti ve demokrasiyi bu topraklara geri getirmeye çok yakınız. O gün bayramları bayram gibi kutlayacağız” diyerek mesajını tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi