CHP Lideri Özgür Özel'den Kurban Bayramı Mesajında 'Mücadele' Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı mesajında ekonomik kriz, adalet ve demokrasi sorunlarına dikkat çekerek, “Milletimizle birlikte adalet, demokrasi ve bereket için mücadele edeceğiz” dedi.

Son Güncelleme:
CHP Lideri Özgür Özel'den Kurban Bayramı Mesajında 'Mücadele' Vurgusu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin ekonomik ve demokratik sorunlarına vurgu yaparak, adalet ve demokrasi mücadelesinin süreceğini belirtti. Özel, bayramların birlik, dayanışma ve ibadet günleri olduğunu hatırlatarak, ancak milyonlarca vatandaşın ekonomik zorluklar ve adalet krizi nedeniyle bayramı buruk karşıladığını ifade etti.

Özel, mesajında, 19 Mart’ta yaşanan ve “darbe girişimi” olarak nitelendirdiği olayların, Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi. “Milletimiz darbecilere teslim olmamış, iftiralara razı gelmemiştir. Direniş 78 gündür devam ediyor ve cunta dağıtılıncaya kadar sürecek” diyen Özel, CHP’nin adalet ve hukuk düzeni için kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.

Ekonomik sorunlara da değinen Özel, asgari ücretin erimesi, emeklilerin düşük maaşlarla geçim mücadelesi vermesi ve işsizlik oranlarının son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması nedeniyle vatandaşların bayram sofralarını eksik kurduğunu belirtti. “Dünün orta direği yoksul, yoksulları ise derin yoksulluk içinde” ifadesini kullanan Özel, gelir adaleti, mahkeme adaleti ve sosyal adalet sağlanmadan bayram neşesinin olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ve 11 belediye başkanının tutuklu olduğu bir dönemde bayram neşesinden uzak olduklarını ifade eden Özel, bu nedenle hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmama kararını sürdürdüklerini açıkladı. Özel, “Milletimizle birlikte bu karabasanı bitirmeye, adaleti ve demokrasiyi bu topraklara geri getirmeye çok yakınız. O gün bayramları bayram gibi kutlayacağız” diyerek mesajını tamamladı.

CHP Lideri Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da Vatandaşa SeslendiCHP Lideri Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da Vatandaşa SeslendiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın Emektar İsmi Mehmet Uğur'dan Kahreden Haber Yeşilçam'ın Emektarından Kahreden Haber
Beykoz Belediyesi İddianamesi Kabul Edildi! İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu Beykoz Belediyesi İddianamesi Kabul Edildi! İlk Duruşma Tarihi...
Kadınlar İçin Uzun Ömürlü Bir Yaşamın Sırrı Meğer Bu Diyette Gizliymiş Kadınlar İçin Uzun Ömürlü Bir Yaşamın Sırrı Meğer Bu Diyette Gizliymiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor?
Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi
Borusan Otomotiv Teke Düşürdü Borusan Otomotiv Teke Düşürdü
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak
Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı: En Çok Değer Kazanan ve Kaybedenler Belli Oldu Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı