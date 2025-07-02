Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor

GIDA DIŞI MADDE TESPİT EDİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, paketleme sürecinde gıdaya uygun olmayan mineral yağ kalıntısı (MOSH ve MOAH) saptandığı belirtildi. Bu yağların üretim makinelerinde kullanılan yağlayıcılardan kaynaklandığı düşünülüyor. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA) da söz konusu maddelerin AB mevzuatına göre yasaklı olduğunu ve uzun vadeli tüketimde ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini bildirdi.