Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor
Türkiye'de de satılan Lay’s markasının bazı cips ürünlerinde gıda dışı mineral yağ kalıntısı tespit edilince acil geri çağırma başlatıldı. Uzmanlar, bu ürünlerin uzun süreli tüketiminin sağlık riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
PepsiCo Hollanda, Lay’s markasına ait bazı cips çeşitlerinde gıda dışı mineral yağ kalıntısı tespit edilmesi üzerine acil geri çağırma kararı aldı. Uzun süreli tüketimin sağlık açısından risk oluşturabileceği belirtilirken, etkilenen ürünlerin tüketilmemesi ve derhal iade edilmesi istendi.
GIDA DIŞI MADDE TESPİT EDİLDİ
Şirket tarafından yapılan açıklamada, paketleme sürecinde gıdaya uygun olmayan mineral yağ kalıntısı (MOSH ve MOAH) saptandığı belirtildi. Bu yağların üretim makinelerinde kullanılan yağlayıcılardan kaynaklandığı düşünülüyor. Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA) da söz konusu maddelerin AB mevzuatına göre yasaklı olduğunu ve uzun vadeli tüketimde ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini bildirdi.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ
Geri çağırma kararı, Lay’s Bugles Nacho Cheese, Bugles Naturel, Wokkels Paprika ve Wokkels Naturel gibi ürünlerin çeşitli gramajlardaki paketlerini kapsıyor. Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihleri 16 Ağustos-4 Ekim 2025 tarihleri arasında değişiyor. Ürünler Hollanda'daki Jumbo, Boon’s Markt, SPAR, Coop, MCD Supermarkt ve Vomar gibi büyük market zincirlerinde satışa sunulmuştu.
TÜKETMEYİN, İADE EDİN
PepsiCo, söz konusu ürünleri satın alan tüketicileri etiketleri kontrol etmeleri ve ilgili partilere ait ürünleri tüketmeden iade etmeleri konusunda uyardı. Şirket, iade edilen ürünlerin bedellerinin fiş ibrazı gerekmeksizin koşulsuz şekilde geri ödeneceğini belirtti.
CİDDİ SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR
Şirket, geri çağrılan cipslerin tek seferlik tüketiminin acil bir sağlık sorununa yol açmayacağını ancak düzenli ve uzun süreli tüketimin riskli olabileceğini vurguladı. Bu kapsamda Hollanda ve Belçika’da 20’den fazla ürün ihtiyati olarak piyasadan çekildi.