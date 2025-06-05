Beykoz Belediyesi İddianamesi Kabul Edildi! İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu

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Beykoz Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve bazı belediye çalışanları hakkında hazırlanan 402 sayfalık iddianameyi kabul etti.

“İhaleye fesat karıştırma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarını içeren davanın ilk duruşması 2 Eylül 2025’te görülecek.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve bazı belediye çalışanları, "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Köseler ve 12 şüpheli tutuklanmıştı, 26 şüpheli hakkında 402 sayfalık bir fezleke hazırlanmıştı. Soruşturmada, ihale süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı, aynı firmalardan dönüşümlü teklifler alındığı ve naylon faturalar düzenlendiği iddia edilmişti.

Kaynak: Habertürk