TBMM’de Kadro Değişimi: Numan Kurtulmuş, Genel Sekreteri Görevden Aldı

Yeniden TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, Genel Sekreter Talip Uzun’u görevden aldı. 28. Yasama Yılı’nın ikinci döneminde idari kadroda kapsamlı değişiklikler bekleniyor.

Son Güncelleme:
TBMM’de Kadro Değişimi: Numan Kurtulmuş, Genel Sekreteri Görevden Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Yılı’nın ikinci döneminde idari kadroda önemli bir değişikliğe imza attı. 3 Haziran 2025 Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla ikinci kez Meclis Başkanı seçilen Kurtulmuş, Genel Sekreter Talip Uzun’u görevden aldı.

TBMM’de Kadro Değişimi: Numan Kurtulmuş, Genel Sekreteri Görevden Aldı - Resim : 1

Talip Uzun, 5 Temmuz 2023 tarihinde Mehmet Ali Kumbuzoğlu’ndan devraldığı TBMM Genel Sekreterliği görevini yaklaşık iki yıl sürdürmüştü. Kurtulmuş’un, yeni dönemde idari yapıda daha geniş kapsamlı değişiklikler yapmayı planladığı belirtildi. Bu değişikliğin, TBMM’nin yönetim kadrosunda yenilenme ve daha etkin bir işleyiş sağlama hedefiyle gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Numan Kurtulmuş’un önümüzdeki süreçte başka görev değişiklikleri yapabileceği de kulislerde konuşuluyor. TBMM’nin idari yapısında yapılacak yeniliklerin, yasama faaliyetlerine ve kurumun işleyişine nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor.

Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı! Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM BaşkanıKarar Resmi Gazete'de Yayımlandı! Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM BaşkanıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Numan Kurtulmuş TBMM
Son Güncelleme:
İBB Soruşturmasında Tutuklanmışlardı! CHP'li Beş Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı CHP'li Beş Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
Doğal Yöntemlerle Beyaz Saçlara Veda Etmenin Yolları Doğal Yöntemlerle Beyaz Saçlara Veda Etmenin Yolları
Midelere Büyük Tuzak! Et Ürünlerinde Hile Yapan Firmaların Maskesi Düştü, İşte O Liste… Midelere Büyük Tuzak! Et Ürünlerinde Hile Yapan Firmaların Maskesi Düştü, İşte O Liste…
İBB Soruşturmasında İki İsim Daha İtirafçı Oldu! Tahliye Edildiler İBB Soruşturması... İki İsim Daha İtirafçı Oldu, Tahliye Edildiler
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi
Borusan Otomotiv Teke Düşürdü Borusan Otomotiv Teke Düşürdü
Otomotiv Devi 35 Bin Kişiyle Yolları Ayırdı Otomotiv Devi 35 Bin Kişiyle Yolları Ayırdı
İnşaatta Bir Dönem Resmen Sona Eriyor: Yeni Sistemle Artık Zorunlu Oldu İnşaatta Bir Dönem Resmen Sona Eriyor: Yeni Sistemle Artık Zorunlu Oldu
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak