İBB Soruşturmasında İki İsim Daha İtirafçı Oldu! Tahliye Edildiler

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan iş insanları Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı ve itirafçı oldu. İş insanları verdikleri ifadeler sonrası tahliye edildi.

Soruşturma, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarını kapsıyor. Ali Nuhoğlu’nun 1 ve 4 Haziran 2025, Süleyman Atik’in ise 13-30 Mayıs ve 4 Haziran 2025 tarihlerinde savcılığa başvurarak etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Şüphelilerin, suç örgütünün işleyişine dair somut olaylara dayalı detaylı beyanlarda bulunduğu belirtildi.

Sulh Ceza Hakimliği, her iki şüphelinin “yurt dışı çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA