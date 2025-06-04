İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! Ünlü İş İnsanı Murat İlbak İçin Tahliye Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İlbak Holding’in patronu Murat İlbak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

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İBB Soruşturmasında Flaş Gelişme! Ünlü İş İnsanı Murat İlbak İçin Tahliye Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart 2025’te başlatılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak hakkında tahliye kararı çıktı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İlbak’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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Kaynak: Habertürk

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