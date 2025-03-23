Ünlü Reklamcı Murat İlbak Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında kararlar açıklandı. 'Yolsuzluk' soruşturmasında 48, 'terör' soruşturmasında 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararı verilen kişiler arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan CNBC-e kanalını yeniden faaliyete geçiren ve Şekerbank hisselerine talip olan İlbak Holding yöneticisi reklamcı Murat İlbak da tutuklandı.

HOLDİNG 35 BİN REKLAM ALANINA SAHİP

İlbak Holding, Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama, PL Reklamcılık Ticaret Sanayi ve Üniversite Medya Pazarlama şirketleriyle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 10 şehirde yaklaşık 35 bin reklam alanıyla Türkiye nüfusunun yüzde 45’ine erişim olanağı sunuyordu. Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama, Türkiye genelinde Billboard, Billboard Plus, Giantboard, Raket ve Durak (CLP), Megalight, Kuleboard, Megaboard, Transport, Alınlık, Lightbox, Dijital gibi açık hava reklam ünite tiplerinin neredeyse tamamını sunma olanağına sahipti. PL Reklamcılık Ticaret Sanayi, Türkiye’nin yolcu kapasitesi en yüksek havalimanlarında indoor/outdoor reklam alanları pazarlaması konusunda faaliyet gösteriyordu.

Pazarlama iletişimi ise şirketin bir diğer faaliyet alanı. Holding iştiraklerinden olan ve 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem gören PC İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş. çatısı altında yer alan birçok şirket vasıtasıyla mecralarla reklam veren arasında köprü görevi görüyordu.

BBM Büyük Baskı Merkezi Matbaacılık ve İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., ise 2007 yılında kuruldu. İstanbul Tuzla’daki tesisinde 1.500’e yakın ulusal ve global marka ile açık hava reklam sektörünün yüzde 80’inden fazlasına baskı hizmeti sunuyordu. Açık havada konvansiyonel reklam ünitelerine ait baskılar başta olmak üzere bina cephesi, parapet, araç filo giydirme ve benzeri hizmetler sunuyordu.

MURAT İLBAK KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İlbak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1998 yılında tamamladıktan sonra kariyerine adım attı. İş hayatına StröerGroup'ta başlayan İlbak, 2000 yılında Ströer Kentvizyon'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2006 yılında ise aynı şirketin CEO'su oldu.

İlbak, birçok sektördeki önemli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı, Fokus İnşaat & Turizm, İlbak Madencilik gibi şirketlerde aktif görevler üstlenmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi