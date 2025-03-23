Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Anne ve Kız Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen feci kazada motosikletteki anne ve kızı yaralandı.

Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Anne ve Kız Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Adnan Menderes Caddesi’nde kaza meydana geldi. Hayrettin G. idaresindeki otomobil, Melek D. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, kazada motosiklet sürücüsü Melek D. ve yanındaki kızı Elif D. yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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