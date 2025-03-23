Mansur Yavaş'tan Erken Seçim Çağrısı: 'Zamanı Çoktan Gelmiştir'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimde 20 milyon civarında bir oy kullanıldığını açıkladı. Yavaş, "Bu kadar insan bugün gidip zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Bir an evvel erken seçim yapılıp, halktan hangi iktidar gelecekse, ki yeni bir iktidar geleceği meydanda, güven oyunu bu şekilde alacaktır" dedi.

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Sabah saatlerinde tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere gerçekleştirdiği ön seçime yoğun ilgi gösterildi. Söz konusu seçimde kaç kişinin oy kullandığı henüz açıklanmasa da Yavaş, yaklaşık 20 milyon kişinin oy kullandığını söyledi.

ABB Konferans Salonu'ndaki iftar programında gençlerle bir araya gelen Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken seçim çağrısında bulunan Yavaş, şöyle konuştu:

'ZAMANI ÇOKTAN GELDİ'

"Eğer bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor, Ankara da İstanbul da buna örnekti. Erken bir seçimde de inşallah Türkiye’de örnek olacak. Çünkü rakibinin ayağına çelme takmak, onu yok saymak, bir şekilde engellemek demokrasiye uygun şeyler değil. Demokrasinin kendi kuralları var, rayında gitmesi lazım, herkesin ona uygun davranması lazım. 20 milyon insan bugün gidip zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Bir an evvel erken seçim yapılıp, halktan hangi iktidar gelecekse ki yeni bir iktidar geleceği meydanda, güven oyunu bu şekilde alacaktır. Çünkü bu gördüğünüz gençlerin hiçbiri, doğduğundan beri başka hiçbir iktidar görmedi. Dolayısıyla bir başkasının neyi yapıp, neyi yapamayacağını bilmiyorlar. Dolayısıyla yeni bir iktidar getireceksiniz çocuklar, beğenmezseniz onu da değiştireceksiniz. Demokrasi zaten böyle değil mi?" dedi.

'GENÇLERİN TALEPLERİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Gençler için çalışmaya devam ettiklerini belirten Yavaş, "Gençlik Meclisimiz burası, ilk defa katılan 400 kadar da öğrenci var. 6 yıldır Gençlik Meclisimizde onların taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. ‘Üniversite Ankara’da okunur’ mottomuz var. Dolayısıyla burada okurken hem iyi eğitim almalarını hem iyi şartlarda yaşamalarını ve güzel anılar biriktirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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