Saraçhane Nöbetinde 5. Gün... İmamoğlu İçin Kaç Oy Kullanıldı? Özel Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yüz binlerce vatandaş Saraçhane'de bir araya geldi.

ÖZEL'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara sesleniyor.

Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Ekrem kardeşimizi bizden alıp kopardılar. İsyandayız. Ancak bu meydanda keder yok, umut var.

Siyasi hayatımda hiç uyumadan aynı yerde konuşma yapmayı deneyimliyorum. Dünden beri yatmadık. Ekrem Başkanımızın arkasındayız. Sizler burada bir tarih yazıyorsunuz. Yolların, köprülerin kapanmasına rağmen tek adam rejimine karşı isyanla buraya geliyorsunuz. Bugün aslında hüznün günü, bir ayrılığın ilk günü olarak görülebilir. Ekrem başkanımızı, abimizi, kardeşimizi, amcamızı bizden aldılar. İsyandayız. Ancak bu meydanda hüzün yok inanç var, keder yok umut var. Çünkü bu umudu yükselten bu milyonlar var. Biz Ekrem Başkan ile Türkiye'nin yarınları için sadece ve sadece sizlere güveniyoruz.

19 Mart başarısız darbe girişimi bizim adayımızı hapsetti. Biz de 23 Mart demokrasi devrimi ile ne yaptığının sonuçlarını ilan edeceğim. Şu anda televizyonu başında olan tüm izleyicilere, gönlü burada kalbi Ekrem Başkanla olanlara sesleniyorum. Böyle bir günde, birazdan açıklanacak rakamlar konuşulurken bu yayını vermeyen kim varsa onları kayda alıyoruz. Yandaş medyanın nereden beslendiği belli.

'SİZ SARAÇHANE'Yİ NE SANDINIZ'

Ancak merkez medya, reklamlarının yüzde ellisi bizden alan, ürünü bize satacaksın ama saraya hizmet edeceksin. Yok öyle yağma! Bu geceden itibaren üretimi buradan yapan, ama Saray'a hizmet edenlere bunlar ne iş yapıyorsa, araba mı satıyor, o arabayı alan namerttir. Bu meydanı görmeyeceksin ama bu meydana yemek satacaksın. Yok öyle yağma. Bu meydanı görmeyene boykot. O tatlı günler bitti gülüm. Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin. Siz Saraçhane'yi İstanbul Üniversitesini, Boğaziçilileri, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi ne sandınız?

'EN KUVVETLİ CEVAPTIR'

Bugün dünya siyaset tarihine hem altın harflerle yazılacak hem de kara bir leke olarak kalacak bir gündür. İstanbulumuz dünya siyaset tarihine altın harflerle kazınmıştır. Ancak dört kez yenildiği birini atadığı yargı aparatları ile onun bileğini kırmaya çalışan bir hazımsız geleceğin cumhurbaşkanına darbe girişiminde bulunmuştur. Türkiye onu seçerken onu Silivri zindanına göndererek milyonlara meydan okumuş, darbe yapmaya kalkmıştır. Ama o iş o kadar kolay değil. Millet güçlüdür. Millet haklıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bugün 1 milyon 750 bin üyemizi çağırdığımız, "Katılım yüzde 50'nin altında olursa İmamoğlu'na güvensizlik olur diyen" yandaş medyaya müjdelerim ki 1 milyon 653 bin kişi katılmıştır. 1 milyonun üzerindeki katılımı başarı olarak katılırken bu oran irademize yapılan darbe girişimine en kuvvetli cevaptır. Ancak bu parti içi rakamdır.

OY ORANLARI AÇIKLADI

Bugün manzarayı gördünüz. Oy vermeye pusula yetmedi. Zarf yetmedi. Oy kullanmaya saat yetmedi. Saati uzattık, pusula bastık. Yetmedi, yetmedi. Daha iki bin 621 sandık sayılmamışken dayanışma sandıklarında 13 milyon 210 bin oy kullanmıştı. Daha tüm sandıklar işlenmemişken Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy 14 milyon 850 binin üzerindedir.

'HEPİMİZ AYRI AYRI İMAMOĞLU'YUZ'

Sayın Erdoğan, çocukluğundan beri senden başka iktidar görmemiş, yoksulluk çekmiş, sıkıntı çekmiş, giyimine kuşamına karıştığın, tercihlerine karıştığın bu gençler sana sesleniyorlar. 'Korkmuyoruz' diyorlar. Sana da 'Çık karşımıza' diyorlar. Burada gençler 'Korkak Erdoğan' diye bağırıyorlar. Bizim adayımız senin zindanlarında esir. Ama sana bu meydandan meydan okuyoruz. Eğer korkundan adayım İmamoğlu'nu bırakmayacaksan onun seninle yarıştığı seçime biz varız. Hepimiz ayrı ayrı Ekrem İmamoğlu'yuz. Bu meydanda 1 milyonu aşan Ekrem İmamoğlu var.

'TAKSİM'İ DE GERİ ALACAĞIZ'

Gençler biz Gezi'de Taksim'deydik. Çünkü orada Gezi Parkı'ndaki ağaçlarını kesmek, AKM'yi yıkmak yerine AVM yaptırmak gibi niyeti vardı. Biz o gün olmamız gereken yerde Taksim'deydik. Bugün siz olmasaydınız, gazdan barikattan yılsaydınız, bugün bu binada Tayyip Erdoğan'ın atadığı kayyumu oturuyordu. Bugün savunulacak yer Saraçhane'deki bu bina. Kayyumun gelmesinin önünde durulacak yerdi. Günü gelince hep birlikte nasıl toplanma, gösteri yasağını hukuksuz yasaklamalara karşı Saraçhane'yi aldıysak, and olsun Taksim'i de geri alacağız.

Biz iletişim başkanlığının tek firması 4.5G sahibini biz açıklama yapınca Emniyet'e geri götürdüler. Bu sabah onu da bizden saklamak için tutukladılar. Gözüm üzerinizde, bakalım ilk itirazda onu bırakacak mısın, bırakmayacak mısın?

Gizli tanığı getirmişler yalanları dizdirmişler. Bununla başkanımızı Silivri'ye tıkanların burunlarından fitil fitil getireceğiz."

DİLEK İMAMOĞLU VATANDAŞLARA SESLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu kürsüden vatandaşlara seslendi.

"Göz göre göre haksızlığa uğramanın çok derin bir acısı vardır. Bizle bu acıyı çok iyi biliyoruz. Bu acıyı gerçeklerin çıkmasını beklediğimiz kurumlar öğretti. Bizim haksızlığa karşı susmamızı bekliyorlar. Ama öyle olmayacak.

'TÜM TÜRKİYE DİRENİYOR'

Herkese kendine yapılan haksızlıkları hatırlattı. Yıllardır Ekrem'i suçlu göstermek için neler yapmadılar ki? Hatırlayalım 6 yıl önce Ekrem'in kazanacağını fark eden devletin kurumları oy verilerini açıklamayı durdurmuştu. Ekrem o gece çıkıp 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' demişti. O günden bugüne ülkeyi yönetenler Ekrem'den ve onu sevenlerden korkuyorlar. Milletin iradesini gasp edip onu siyaset dışına bırakmak istiyorlar. Onu dışarıda bırakıp iş sandığa kalmadan kazanırız sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Bunu gören gençler, kadınlar tüm Türkiye direniyor.

'YENİLECEKSİNİZ'

Ekrem İmamoğlu sizi daha önce 4 defa yendi, 5'inci defa da yenecek! Aday olsa da yenecek, olmasa da yenecek! Dışarıda olsa da yeneceki olmasa da yenecek! Çünkü o artık milletin haysiyet mücadelesinin simgesidir. Yenileceksiniz!"

Kaynak: Haber Merkezi